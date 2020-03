Coronavirus, esperto OMS: in Italia “la crescita dei contagi non è più esponenziale, ma bisogna fare attenzione ai differenti focolai”

“La velocità di propagazione del virus sta diminuendo. Non calano i numeri assoluti dei contagi, quello lo vedremo dopo. Ma la curva si sta appiattendo, e questo è un buon indicatore che la crescita non è più esponenziale“: lo ha dichiarato all’Adnkronos Salute Ranieri Guerra, direttore vicario dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, in riferimento agli ultimi dati diffusi dalla Protezione civile, che attestano un calo dell’aumento dei casi in Italia. “La situazione va guardata con attenzione, perché il nostro Paese ha cluster epidemici molto diversi. In particolare al Sud ci sono piccoli focolai che vanno assolutamente contenuti, con tamponi mirati e tracciamento dei contatti che è fattibile in modo più intenso grazie ai numeri generali ancora limitati” rispetto alle aree più colpite.