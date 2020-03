Coronavirus: esplodono i contagi in Germania, la Francia sfiora i 1.000 casi, New York dichiara lo stato di emergenza

Nuova impennata di casi di coronavirus in Germania. Il Robert Koch Institut, il maggiore centro epidemiologico tedesco, informa che il numero e’ cresciuto a 795. Stamattina i contagi segnalati erano ancora 684. E’ sempre il Nord-Reno Vestfalia il Land piu’ colpito con 373 casi, dei quali oltre 200 nell’area di Heinsberg, che rimane il maggior focolaio del Paese. Decine di nuovi casi anche nel Baden Wuerttemberg (170), seguito dalla Baviera (134). Ad oggi la Sassonia-Anhalt e’ l’unico Land nel quale non sia stato segnalato alcun caso.

Sono, invece, aumentati a 949 i casi di Coronavirus in Francia. Lo ha reso noto il direttore della sanita’ francese Jerome Salomon durante il punto stampa quotidiano, precisando che 45 contagiati si trovano in rianimazione. Il bilancio dei morti e’ salito a 16.

Salgono, invece, a 377 i casi di Coronavirus confermati negli Stati Uniti, secondo quanto riferito dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti citati dalla Cnn, mentre i decessi sono arrivati a 17. Di questi, 49 sono persone rientrate da Wuhan (3) e dalla nave da crociera Diamond Princess (46). Un tassista e’ l’ultimo caso risultato positivo a New York. Con i 76 casi registrati nello stato di New York, il Governatore Andrew Cuomo ha dichiarato lo stato di emergenza, secondo quanto riferito dai media statunitensi. Ci sono ora 57 casi a Westchester, 11 a New York City, quattro nella Contea di Rockland, due nella Contea di Rockland e due nella Contea di Saratoga, secondo Cuomo citato dalla Abcn.

Cuomo ha riconosciuto che la situazione a Westchester “è ovviamente un problema per noi”. Ha annunciato che tutte le case di cura e i centri per anziani nelle immediate vicinanze dell’area di New Rochelle avrebbero sospeso l’ingresso ai visitatori esterni. “Le case di cura sono le più problematiche”, ha detto. Gli adulti più anziani possono sopportare la maggior parte del carico nella diffusione del virus, secondo Imran Ali, un medico geriatrico che lavora con l’Unità medica della ABC News. Cuomo ha anche criticato i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, affermando che l’agenzia sta rallentando tutto e ostacolando gli stati come New York. I casi della contea di Saratoga, in un farmacista di 57 anni e una donna di 52 anni che hanno avuto contatti con una persona che si è dimostrata positiva per COVID-19 in una conferenza a Miami, sono i primi a essere segnalati in quella zona.

L’Iraq ha confermato oggi otto nuovi casi di Coronavirus, sette a Baghdad e otto Najaf, portando il totale dei contagi a 54, mentre per ora i morti sono quattro. Lo ha annunciato in una nota il ministero della Salute iracheno. Il portavoce del dicastero, Saif al Bader, ha sottolineato che le autorita’ hanno adottato le misure necessarie per far fronte ai contagi, tra cui la chiusura dei cinque valichi di confine con l’Iran fino al 15 aprile, la chiusura di scuole e universita’ per dieci giorni, il divieto di viaggio nei paesi colpiti da Coronavirus e la sospensione di eventi e raduni religiosi. Ieri, per la prima volta dal 2003 non si e’ tenuta la tradizionale lettura del sermone dell’ayatollah Ali al Sistani a Karbala.

Il ministero della Sanita’ egiziano ha confermato oggi di aver registrato 33 nuovi casi di Coronavirus nel paese, portando a 48 il totale dei contagi. Secondo quanto riferito dalle autorita’ in una conferenza stampa, il principale focolaio e’ la nave da crociera con a bordo 171 persone diretta da Luxor ad Assuan, sulla quale nei giorni scorsi erano stati riscontrati 12 casi e dove altre 33 persone sono risultate contagiate dopo i test effettuati dalle autorita’. Tra i 45 positivi contagiati a bordo della nave 19 sono cittadini stranieri, mentre 26 egiziani. Al momento non risultano cittadini italiani. Nei giorni scorsi nel paese erano stati confermati tre contagi.

Sono positivi al Covid-19 anche i test sui genitori della 12enne italiana che stamattina era stata dichiarata come primo caso di Coronavirus a Malta. Lo riferiscono fonti riservate citate dal sito del Malta Today. Nel pomeriggio il vicepremier e ministro della salute Chris Fearne, medico, ha confermato in una conferenza stampa che la ragazza, con la sorella ed i genitori era in auto-quarantena dopo che erano rientrati da una vacanza in Trentino attraverso Roma, aeroporto non compreso tra le regioni sotto controllo.