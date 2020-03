Coronavirus, aumentano i contagi in Europa: 117 in Germania, 73 in Spagna e 35 in Inghilterra, a Parigi chiude il Louvre

Aumentano i casi di coronavirus in Europa, mentre l’Italia continua ad aumentare la task force per fronteggiare quella che si sta rivelando una vera e propria emergenza. Altre dodici persone sono risultate positive al test del coronavirus in Inghilterra per un totale di 35 persone dall’inizio del contagio, hanno reso noto le autorità sanitarie britanniche facendo il bilancio a stamani.

E’ salito a 117 il numero dei casi di contagio da Coronavirus in Germania. E’ quello che scrive il ministero della Salute federale sul suo sito, aggiornato l’ultima volta stamani alle 10. Al momento sono nove i Laender, in cui sono state registrate le infezioni da COVID-19. La regione più colpita resta il Nordreno-Vestfalia, con 66 positivi. Il numero dei contagi sta rapidamente aumentando in questi giorni (venerdi’ scorso erano ancora fermi a 53), e il governo ha già affermato che si è all’inizio di un’epidemia.

Sono inoltre 73 i casi di coronavirus registrati in Spagna. Ad affermarlo è stato questa mattina il direttore del Centro di coordinamento allerte ed emergenze del ministero della Salute di Madrid, Fernando Simon. Di questi, due sono stati dimessi. Il 90% dei casi attivi è importato dalle zone a rischio e solo per nove sul totale dei casi non è stata identificata l’origine dell’infezione.

E nel frattempo Parigi aumenta le precauzioni. Il Louvre non ha aperto stamattina a causa del coronavirus. I dipendenti del museo parigino si sono riuniti in assemblea, preoccupati per il rischio di contagio, legato alla presenza di visitatori provenienti dai focolai della malattia. Ieri, nel Consiglio dei ministri straordinario, il governo francese ha deciso di vietare eventi pubblici con più di 5.000 persone.

I musei non sono considerati luoghi a rischio, ma le numerose eccezioni previste dalle autorità, hanno alimentato i dubbi dei francesi. Se la mezza maratona di Parigi, prevista per oggi, e’ stata annullata, molte partite di campionato sono invece state confermate. La chiusura del Louvre ha colto di sorpresa i turisti che avevano previsto di visitarlo oggi. Per questo davanti all’entrata, posta sotto la piramide di vetro, si sono formate lunghe code.