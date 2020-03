Coronavirus in Europa: in Austria lieve rallentamento dei contagi

In Austria si registra un lievissimo rallentamento (un centinaio in meno) nell’aumento dei casi positivi al Coronavirus: le persone contagiate sono attualmente 7.697. In crescita i decessi che rispetto a venerdì sono stati 19 in più per un totale sul territorio nazionale di 75. Negli ospedali austriaci sono ricoverate 839 persone, 128 di esse in terapia intensiva.

Molto elevati i casi in Tirolo (1.801), sopra quota mille l’Alta Austria (1.285), la Bassa Austria (1.163) e Vienna (1.029).

L’Austria è in blocco totale da 13 giorni.