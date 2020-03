Coronavirus in Europa: in Belgio un migliaio di casi totali, in Spagna mille positivi in 24 ore

Mille nuovi casi di Coronavirus sono stati registrati in Spagna in 24 ore, portando il totale a 8.744: lo riporta El Pais. E’ aumentato anche il numero delle vittime, 297.

L’area più colpita è quella di Madrid con 4.675 casi di Covid-19.

Sono invece un migliaio in totale i contagi da Coronavirus in Belgio: le autorità sanitarie hanno confermato la positività di ulteriori 172 persone, di cui 80 nelle Fiandre, 68 in Vallonia e 17 a Bruxelles, mentre resta da accertare il luogo di residenza di 7 persone.

Dall’inizio dell’epidemia, diventano quindi 1.058 i contagi accertati nel Paese, mentre sale anche il numero dei decessi, diventati cinque in totale dopo la morte di una persona di 88 anni.

“Constatiamo un’aumento del numero di casi sul nostro territorio, che si accentuera’ nei prossimi giorni“, riportano le autorita’ sanitarie nel bollettino quotidiano.

Oggi sono 252 i pazienti ricoverati, dei quali 53 sono in terapia intensiva (31 hanno bisogno di assistenza respiratoria). La maggior parte sono pazienti fra i 70 e i 90 anni, ma ci sono anche persone piu’ giovani.