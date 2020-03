Coronavirus in Europa: balzo di contagi in Spagna e Germania [DATI]

Cinquemila casi di contagio in più in ventiquattr’ore in Germania: lo segnala il Robert Koch Institut, il centro epidemiologico tedesco, secondo cui il numero totale delle infezioni e’ di 36.508, mentre il bilancio delle vittime e’ cresciuto di 50 a 198. Ben piu’ altro il conteggio però della Zeit on line, che incrocia i dati dello stesso Rki con quelli che via via arrivano dai Laender, anche quelli segnalati sui social network e indicati dagli ospedali: 41.255 contagi e 224 vittime. Ieri sera il bilancio era di circa 37 mila infezioni.

Balzo anche in Spagna: sono ormai più di 3.600 i morti con Coronavirus nel Paese, che ha superato il numero di vittime registrate in Cina a causa del Covid-19. Gli ultimi dati riportati stamani dal sito web del giornale El Pais e aggiornati alle 9 ora locale parlano di 3.643 vittime, 49.384 casi di infezione e 5.367 persone guarite. Secondo l’edizione online del quotidiano El Mundo sono invece 3.603 le vittime e 49.573 i casi accertati, con la zona a di Madrid che resta la più colpita con 1.825 morti e 14.597 casi.

Il Belgio ha registrato 1.298 nuovi casi di Coronavirus ieri, che portano il totale nel Paese a 6.235 pazienti positivi dall’inizio dell’epidemia: lo hanno annunciato i portavoce del ministero della Sanita’ nella conferenza stampa quotidiana sulla situazione dell’epidemia. Il numero di decessi e’ salito a 220, con 42 morti in piu’ registrati nella giornata di ieri. Gli ospedali sono sempre piu’ sotto pressione. Ieri sono state ricoverate 536 persone, che portano il totale a 2.652. In terapia intensiva sono ricoverati 605 pazienti (+131 ieri), di cui 420 hanno bisogno di assistenza respiratoria (+98).

Sono saliti a 6.001 i casi di Coronavirus in Austria.

Rispetto a ieri le positivita’ sono aumentate del 13,6 per cento e i decessi in tre giorni sono passati da 16 a 42 con la maggior parte a Vienna (14) e Bassa Austria (12).

Attualmente negli ospedali austriaci sono ricoverate 547 persone, 96 di esse in terapia intensiva.

Il Land che registra piu’ casi di Covid-19 resta il Tirolo con 1.460. Seguono Alta Austria con 1.024, Bassa Austria con 799, Vienna con 735, Stiria con 633, Salisburgo con 558, Vorarlberg con 422, Carinzia con 168 e Burgenland con 89.