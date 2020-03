Coronavirus in Europa: la Francia in stato d’emergenza sanitaria, oltre 4700 contagi in un giorno in Germania

La Francia è ufficialmente per due mesi in stato d’emergenza sanitaria, che comporta l’isolamento e altre misure restrittive delle libertà personali decise dal governo per far fronte alla diffusione dell’epidemia del coronavirus.

Il Parlamento ha adottato domenica il testo “d’urgenza” per “far fronte all’epidemia di Covid-19“, dopo quattro giorni di intenso lavoro: questa mattina la legge è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale.

Boom di contagi in Germania, dove il numero di casi è aumentato di 4.764 in un giorno, raggiungendo un bilancio totale di 27.436: lo ha annunciato questa mattina l’Istituto per le malattie infettive Robert Koch.

Le nuove vittime sono invece 28, per un totale di 114 persone decedute.