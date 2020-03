Il Coronavirus dilaga nel cuore dell’Europa, oltre 530 casi in Germania. 37 contagi in Islanda

Il coronavirus si espande nel cuore dell’Europa. Sono oltre 530 i casi di infezione accertati in Germania, secondo quanto reso noto oggi dall’Istituto Robert Koch di Berlino (Rki), ente responsabile per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive nel paese. Il direttore del Rki, Lothar Wieler, ha dichiarato: “Dobbiamo fare tutto il possibile per rallentare la diffusione del virus”. Weiler ha quindi evidenziato che in Germania vi e’ un “aumento continuo” dei contagi, avvertendo che “continuera’ nei prossimi giorni e settimane”.

37 casi in Islanda, alcuni rientrati dal Trentino

Il Coronavirus si diffonde anche nell’estremo nord, con almeno 37 casi accertati in Islanda. Lo riportano i media locali, come Iceland Monitor, specificando che tutti i contagiati erano stati in Trentino o nella localita’ sciistica austriaca di Ischgl. Il primo caso nell’isola e’ stato registrato il 28 febbraio. Le autorita’ sanitarie locali hanno spiegato che tutte le persone risultate positive al Covid-19 hanno tra i 44 ed i 67 anni, ma nessuno e’ in condizioni gravi. Finora sono stati effettuati circa 370 test e quasi 400 persone sono in auto-quarantena nelle proprie case.

Primo caso di contagio in Perù

Il presidente del Perù Martin Vizcarra ha confermato in un discorso televisivo il primo caso di contagio da Coronavirus nel Paese latinoamericano. Vizcarra ha riferito che si tratta di un uomo di 25 anni che ha viaggiato in Spagna, Francia e Repubblica ceca.