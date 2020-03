Coronavirus, OMS: in Europa “situazione grave ma ci sono segnali incoraggianti, in Italia calo di contagi”

Secondo l’OMS in Europa ci sono “segnali incoraggianti” sul fronte della lotta al Coronavirus.

Per l’ufficio europeo dell’Organizzazione, è “incoraggiante” che in Italia siano calati i casi anche se avverte che è troppo presto per dire che il peggio è passato.

“La situazione rimane comunque molto grave ma cominciamo a vedere dei segnali incoraggianti. L’Italia, che ha il numero di casi più alto della regione, ha registrato un leggero calo nei contagi, anche se è troppo presto per dire che la pandemia ha raggiunto il suo picco nel Paese“, ha spiegato Hans Kluge, il direttore regionale dell’Oms-Europa.