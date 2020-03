Coronavirus in Europa: la Germania registra boom di casi e aggiunge l’Alto Adige alle zone a rischio, primo morto in Olanda

In Germania sono in continuo aumento i casi di Coronavirus: sono ormai 534 i contagi confermati secondo quanto reso noto oggi dall’istituto Robert Koch di Berlino. “La situazione è molto dinamica“, scrive l’istituto nella pagina web dedicata. In Nordreno-Westfalia, il Land più colpito, i casi di contagio sono saliti a 281.

L’Alto Adige è stato aggiunto tra le zone a rischio contagio di Coronavirus in Italia, secondo l’ultimo aggiornamento dell’istituto epidemiologico Robert Koch.

In Olanda si è registrato il primo morto: lo ha confermato l’istituto di sanità olandese.

Si tratta di un uomo di 86 anni, ricoverato a Rotterdam, le cui modalità di contagio non sono ancora note. L’uomo era in isolamento dal momento della diagnosi.