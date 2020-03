Coronavirus in Europa: Madrid la città più colpita in Spagna, nuova accelerata di casi in Austria

Sono saliti a 32.991 i casi positivi registrati in Germania , stando alla John Hopkins University, che segnala 159 vittime. Per il Robert Koch Institut, i positivi ufficiali aggiornati alla mezzanotte di oggi sono 31.554, 4.118 più del giorno precedente. I morti sono 149.

Nuova accelerata di casi positivi in Austria dove le persone contagiate sono salite a 5.282: si tratta di un incremento di quasi 800 rispetto a ieri. I decessi complessivi sono 30. Il Land più colpito è il Tirolo con 1.338 persone positive, seguono Alta Austria con 860 casi, Bassa Austria con 691, Vienna con 678, Stiria con 585, Salisburgo con 493, Vorarlberg con 404, Carinzia con 145 e Burgenland con 88. Nel Paese le restrizioni sono state prorogate fino al 13 aprile.

In Spagna sono 2.937 i morti con Coronavirus , secondo i dati riportati stamani dall’edizione online del giornale El Pais. Nel Paese, riferisce El Mundo, i casi di contagio sono 41.969. La zona più colpita resta quella di Madrid.

L’ Europa fa i conti con la pandemia da Coronavirus : si aggravano i bilanci, soprattutto in paesi come Spagna e Austria .

