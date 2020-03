Coronavirus in Europa: in Spagna quasi 30mila casi totali, in Germania salgono a 25mila

Dilaga in Europa l’epidemia di Coronavirus: sono migliaia i nuovi casi ogni giorno.

In dettaglio il numero di casi accertati di Coronavirus in Spagna si avvicina questa mattina alle 30.000 unità, mentre il bilancio dei decessi ha superato quota 1.800: è quanto emerge dal conteggio pubblicato da El Pais.

Le persone guarite sono 2.575. Secondo il quotidiano ci sono adesso 29.909 contagiati nel Paese, mentre finora sono morte 1.813 persone.

Sono oltre 2.500 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Germania nelle ultime 24 ore, che portano a 24.873 il numero complessivo di contagi. Il dato è riportato dal Centro Coronavirus dell’Università John Hopkins. Secondo la Deutsche Welle, i decessi registrati da ieri sono stati stati 10, per complessivi 94. Le persone guarite finora sono 266.

In Austria il numero dei casi confermati è in crescita: secondo i dati diffusi oggi dal ministero della Salute austriaco i contagiati sono 3.611, 367 in più in 24 ore.

Il Belgio ha registrato 342 nuovi casi di Coronavirus nella giornata di ieri, che portano il totale a 3.743: lo ha annunciato un portavoce del ministero della Sanita’, Emmanuel Andre, durante una conferenza stampa.

Il numero di decessi complessivo e’ salito a 88, con un aumento di 13 morti nelle ultime 24 ore.