Coronavirus, Europei e Copa América rinviati al 2021: si giocheranno dall’11 giugno all’11 luglio dell’anno prossimo

L’Europeo di calcio previsto per questa estate slitta al 2021. E’ questa la decisione della Uefa emersa nell’incontro odierno con le federazioni. Una decisione dettata dall’aggravarsi dell’emergenza coronavirus e dalla necessità di dare alle federazioni più tempo per completare i campionati. A confermare la decisione è la federazione norvegese che sul proprio sito ufficiale pubblica le date previste per la manifestazione del prossimo anno che si terrà dall’11 giugno al 11 luglio. Il torneo si sarebbe dovuto svolgere quest’anno dal 12 giugno al 12 luglio in 12 paesi. Il rinvio del torneo continentale provocherà un ingolfamento dato che il campionato Europeo donne è in programma dal 7 luglio al 1 agosto in Inghilterra il prossimo anno.

Il Conmebol ha ufficializzato la sospensione della Copa América 2020 che si sarebbe tenuta in Argentina e Colombia. La decisione è stata presa immediatamente dopo il rinvio di Euro 2020. Lo rivela il Clarin sul proprio sito on line. Entrambi i tornei si giocheranno simultaneamente, dall’11 giugno all’11 luglio 2021. L’idea è che il trasferimento dei calciatori venga effettuato contemporaneamente per non complicare i rapporti con le squadre.