Milano, 5 mar. (Adnkronos) – “Abbiamo notizia, per fortuna di rarissimi casi, che si stanno creando dei mini-asilo nelle case dei genitori. Questo è negativo e non è in linea con l’elenco dei comportamenti che dobbiamo tenere. Non è che chiudere gli asili significa poi fare gli asili a casa. Può essere fatto solo con pochissimi bambini e sempre gli stessi”. Lo ha detto il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, in conferenza stampa.