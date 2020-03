Coronavirus, l’esperto: “Farmaco anti-artrite in 11 pazienti a Napoli, cauto ottimismo”

“Sono stati 11 finora i pazienti con coronavirus Covid-19 trattati a Napoli con il farmaco anti-artrite tocilizumab”. Ad affermarlo all’Adnkronos Salute è Paolo Ascierto, presidente Fondazione melanoma e direttore dell’Unità di oncologia melanoma, immunoterapia oncologica e terapie innovative dell’Istituto tumori Irccs Fondazione Pascale di Napoli, che sta utilizzando questo farmaco anti-artrite reumatoide che ha dimostrato un’efficacia nel trattamento della polmonite interstiziale da Covid-19.

“Permane un cauto ottimismo, e siamo in attesa delle indicazioni dell’Agenzia italiana del farmaco che sta facendo un lavoro eccezionale in tempi rapidissimi” per la sperimentazione. In particolare “da sabato 7 marzo sono stati trattati 11 pazienti, di cui 7 intubati e 4 con marcata insufficienza respiratoria in reparto. Dei 7 pazienti intubati, 5 hanno avuto un miglioramento importante dei parametri di funzionalità respiratoria (in particolare del rapporto Pao2/Fio2). Degli altri 2, uno è ancora stazionario ed uno purtroppo è morto per progressione rapida del distress respiratorio dopo qualche ora dall’infusione del farmaco. Degli altri quattro pazienti ‘critici’ ma di reparto che hanno ricevuto il trattamento nei giorni scorsi, tutti e 4 hanno segni di miglioramento clinico ed addirittura uno di questi non è più in ossigenoterapia a intermittenza”.

“Continuano le segnalazioni di efficacia del farmaco negli altri centri coinvolti. Permane il cauto ottimismo e la necessità di una sperimentazione mirata“, ribadisce Ascierto “Il modello collaborativo dell’Istituto Pascale – dichiara il direttore generale Attilio Bianchi – sta manifestando in questa occasione tutta la sua potenzialità. Essere cauti è d’obbligo, e fiduciosi che lo studio clinico fornirà ulteriori elementi di valutazione”.