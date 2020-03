Coronavirus: Federalberghi Palermo, ‘cancellazioni per oltre 5 milioni euro’

Palermo, 6 mar. (Adnkronos) – “Dal punto di vista economico stiamo registrando una perdita, per il solo territorio di Palermo e provincia, di oltre 5 milioni di euro in cancellazioni. Le strutture ad oggi registrano un’occupazione media del 10%, che rispetto alla media dell’anno scorso è – 70% con un inevitabile ed immediato drastico taglio della forza lavoro”. E’ la denuncia di Federalberghi Palermo. ‘Ritengo sia superfluo aggiungere altro allo stato attuale della situazione ‘ è quanto afferma Ivano Ferazzoli direttore Ibis Cristal Palace- l’intero sistema del turismo è in paralisi e non possiamo sostenere questa impresa da soli e il tempo che rimane è pochissimo. Serve un’azione di sostegno dalla politica.”

‘Siamo messi a dura prova – sostiene Giulia Briguglia sales manager del gruppo HotelSphere ‘ e la nostra speranza è che questa ferita possa essere limitata soltanto al prossimo mese e di poter tornare a pieno regime già a partire da maggio. E’ impensabile che l’intero settore stia al minimo del volume per uno, due mesi, senza che siano stati previsti ancora misure assistenziali per il pagamento di stipendi e tasse.”

‘Lo stop dei gruppi scolastici, nostro maggiore cliente, è stato per noi drammatico – sostiene Francesca Saitta proprietaria dell’Hotel Athenaeum – 100% delle cancellazioni che corrispondono all’80% del nostro fatturato. Quindi danni economici irreparabili”.