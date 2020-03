Coronavirus, Federfarma Lombardia: ‘Grazie agli operatori della distribuzione intermedia che permettono la fornitura dei medicinali alle farmacie’

“Un sentito ringraziamento a tutte le aziende che si occupano della distribuzione intermedia, associate ad ADF – Associazione Distributori Farmaceutici – e a Federfarma Servizi, che stanno lavorando senza sosta per assicurare un servizio pubblico essenziale come la fornitura di medicinali alle farmacie – ha detto Annarosa Racca, Presidente di Federfarma Lombardia -. Medici, infermieri, operatori sanitari e farmacisti hanno ricevuto messaggi di plauso per lo straordinario lavoro che hanno svolto in queste settimane e che continuano a svolgere in questo momento di assoluta emergenza: ma non dimentichiamoci di chi, tutti i giorni, si sposta per rifornire di medicinali le farmacie per garantire ai cittadini, malati cronici e non, la continuità delle cure. Un ringraziamento agli operatori che sono un imprescindibile tassello nella rete della distribuzione dei medicinali: la loro attività sul territorio, anche e soprattutto all’interno dei comuni più colpiti dalla pandemia di Covid-19, è sempre stata tempestiva, capillare ed efficiente”.