Coronavirus, fila pazzesca al supermercato, coda di carrelli per centinaia di metri: “L’ultimo farà la spesa quando la quarantena sarà finita” [VIDEO]

A pochi giorni dall’ultimo decreto del governo per l’emergenza coronavirus, davanti ad un supermercato italiano si è creata un’immensa fila di clienti. Si tratta della Coop di Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa, dove i clienti hanno dato vita ad una coda chilometrica (vedi video in fondo all’articolo). Dopo l’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, l’ingresso ai supermercati è “a scaglioni” per evitare assembramenti. Se a questo sommiamo la distanza di almeno un metro che bisogna tenere tra le persone, ecco la ricetta perfetta per una fila davvero infinita: una coda di carrelli che si estende per centinaia di metri in strada.

Le immagini sono praticamente diventate virali in rete, dove c’è chi parla di isteria e panico della gente che assalta i supermercati e chi invece fa dell’ironia sulla lunghezza della fila. Il momento che sta attraversando l’Italia e tutto il mondo è estremamente difficile a causa della pandemia di coronavirus, ma ridere non fa mai male, soprattutto in questo momento in cui dobbiamo continuare a resistere e rispettare le regole per tornare il prima possibile alla vita di tutti i giorni.

I commenti ironici sui social, così, si sono sprecati. “L’ultimo della fila farà la spesa quando la quarantena sarà finita”, ha commentato qualcuno. “Ma il carrello se lo portano da casa?”, si chiede un altro utente. C’è anche chi propone la spiegazione sportiva: “Erano dietro la safety car”. “No vabbé. Ti passa la voglia di fare la spesa”, commenta qualcun altro.

Coronavirus, fila pazzesca al supermercato: coda di carrelli per centinaia di metri! [VIDEO]