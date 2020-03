Coronavirus: le Filippine innalzano il livello di allerta, sale a 17 il bilancio dei decessi negli Usa

Le Filippine innalzano il livello di allerta mentre crescono i timori per la diffusione del coronavirus dopo che ieri le autorità sanitarie hanno dato notizia del primo caso di trasmissione locale di Covid-19. Intanto è stato confermato il sesto caso di infezione nel Paese: si tratta della moglie dell’uomo risultato positivo ai test senza aver mai lasciato il Paese. E’ risultato positivo anche un filippino tornato da un viaggio dal Giappone.

Le autorità hanno “innalzato il sistema di allerta per la Covid-19 al ‘code red sub-level 1‘”, ha dichiarato il ministro della Sanità, Francisco Duque. In precedenza le Filippine avevano già confermato tre casi di contagio: tutti viaggiatori cinesi, uno dei quali è poi morto a causa dell’epidemia.

Sono 17 i morti negli Stati Uniti a causa della diffusione del coronavirus. Due persone sono decedute nelle ultime ore in Florida, dove le autorità segnalano altri 12 casi di infezione. Nello stato di Washington sono in totale 14 le vittime. Un’altra persona è morta in California.