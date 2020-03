Coronavirus: Fitoussi, ‘ci sarà pesante recessione ma ci sono mezzi per combatterla’/Adnkronos

Roma, 25 mar. (Adnkronos) – Dopo la pandemia “ci sarà una pesante recessione ma abbiamo tutti i mezzi per poterla combattere”. Ad affermarlo all’Adnkronos è l’economista francese Jean-Paul Fitoussi, docente all’istituto di studi politici di Parigi e all’Università Luiss di Roma in merito alle ripercussioni dell’emergenza coronavirus sull’economia. “La politica monetaria è stata allentata, è stato sospeso il Patto di stabilità. Abbiamo tutti i mezzi possibili per risolvere questa crisi cosa che non era mai successo in precedenza”, sottolinea Fitoussi ricordando che per far fronte alla crisi del 2008 “c’era stato solo un rilancio di 1 anno prima di avviare piani di austerity. Un brutto ricordo che dobbiamo dimenticare”.

Insomma, sostiene l’economista francese, “i mezzi per risolvere la crisi ora ci sono. Non sarà una passeggiata, ci saranno momenti difficili e problemi ma ora abbiamo gli strumenti giusti per affrontarla”. L’aupiscio di Fitoussi “è che con questa sospensione del Patto di Stabilità ci si dimentichi di ristabilirlo. Se questa sospensione ci permetterà di salvarsi da questa situazione non vedo perché queste regole debbano essere reintrodotte”.