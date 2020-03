Coronavirus: dal 17 chiuso il Terminal 1 di Fiumicino, il 14 chiude il Terminal passeggeri di Ciampino

Aeroporti di Roma informa di aver predisposto un piano di ridimensionamento dell’operativita’ dei terminal passeggeri di Fiumicino e Ciampino.

La decisione, spiega la societa’, “si e’ resa necessaria a causa delle molteplici cancellazioni di voli da e per l’Italia annunciate da molte compagnie aeree che operano normalmente sui due scali della Capitale“. A partire da martedi’ 17 marzo, nell’aeroporto “Leonardo da Vinci” verra’ temporaneamente chiuso il Terminal 1. Tutte le operazioni di check-in, i controlli di sicurezza e la riconsegna bagagli verranno effettuate al Terminal 3 che resta operativo. Inoltre, dal 14 marzo verra’ chiuso il terminal per i passeggeri dei voli di linea dell’aeroporto G.B. Pastine di Ciampino. Rimarranno invece invariate le attivita’ di Aviazione Generale, quelle degli Enti di Stato e l’aviazione cargo. Le piste di volo dei due scali rimarranno pienamente agibili e non subiranno variazioni operative. I terminal passeggeri degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino riprenderanno ad operare regolarmente non appena sara’ superata l’attuale fase di emergenza.