Coronavirus, Fontana: “Evento tremendo, ci cambierà la vita”

“Questa esperienza cambiera’ la vita di tutti noi. Forse a breve inizieremo ad avere l’inversione dei numeri, allora quella puo’ essere l’anticamera della fine, non deve essere l’anticamera della ripresa della vita come prima, perche’ altrimenti ci ripiombiamo dentro”. Lo ha detto il governatore lombardo Attilio Fontana intervistato dal Tg2, rispondendo alla domanda su come fara’ la Lombardia ad uscire dalla crisi del coronavirus. Questa vicenda “mi ha colpito in una maniera tremenda perche’ credo che nessuno potesse neanche lontanamente immaginare un evento di questo genere. Ho visto troppi cittadini lombardi morire e lo ritengo assolutamente ingiusto ed incredibile”, ha aggiunto Fontana.