Milano, (Adnkronos) – “Siamo comunque in contatto con i rappresentanti del governo per cercare di mettere i cittadini e le categorie sociali in condizione di capire cosa possono fare domani. Abbiamo inviato a Roma le nostre osservazioni e la collaborazione tra i nostri tecnici e quelli di Palazzo Chigi è costante”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sul Dpcm sul contenimento del coronavirus.