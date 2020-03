Coronavirus: Fornaro, ‘Salvini smetta campagna elettorale permanente’

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “Salvini la smetta con la sua campagna elettorale permanente perché l’Italia sta combattendo una delle sue battaglie più difficili sia sotto il profilo sanitario sia in quello economico. Il Parlamento è funzionante e nessuno ha chiesto l’arrivo della troika”. Lo sottolinea il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.

“Serve subito un piano d’interventi straordinario dell’Unione Europea a favore di imprese e famiglie e un ruolo della Bce come vera banca centrale. Il Paese oggi più che ma ha bisogno di unità e responsabilità e non di polemiche strumentali e dannose”.