Coronavirus, le tristissime immagini di Roma come non l’avete mai vista: la Capitale è diventata una Città-Fantasma [GALLERY]

Non ci sono turisti, non ci sono romani. Roma, così, non era mai stata. Neanche durante guerre e calamità. Lì dove non era riuscita la storia, è arrivato il Coronavirus: da Piazza di Spagna a Piazza Navona, dal Pantheon alla Fontana di Trevi: il centro storico capitolino è blindato, si può incontrare soltanto qualche signora che fa la spesa, qualche ciclista o pedone che – in solitaria e nel pieno rispetto delle norme – fa attività motoria. Nella fotogallery le immagini più tristi della storia di Roma.