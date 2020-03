Coronavirus, in Francia 2.876 casi e 61 decessi, chiudono scuole e università. Macron: “Colpirà anche i giovani, è l’emergenza sanitaria più grave degli ultimi 100 anni”

Cresce l’allerta in Francia dove l’emergenza coronavirus sta precipitando. La Francia conta oggi 2.876 casi di coronavirus, tra cui 61 decessi. Lo riporta Le Figaro. Stando a quanto precisato dal ministero della Sanità francese, nelle ultime 24 ore ci sono state 600 nuove infezioni e 13 morti. Il coronavirus è “l’emergenza sanitaria più grave degli ultimi 100 anni in Francia”. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, nel messaggio alla nazione. La “priorità assoluta per la nostra nazione sarà la nostra salute“, ha aggiunto.

Macron chiude scuole e università a tempo indeterminato, inoltre ha lanciato un appello ai francesi a limitare “allo stretto necessario” i loro spostamenti. Il presidente Macron ha chiesto inoltre “alle persone di oltre 70 anni e ai più fragili di rimanere in casa”.

La Francia utilizzerà “tutti i mezzi necessari” per la salute dei suoi cittadini, “costi quello che costi“: lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron.

Il presidente Macron ha chiesto inoltre “alle persone di oltre 70 anni e ai più fragili di rimanere in casa”. “Abbiamo potuto ritardare la propagazione del virus” ma l’epidemia “non si ferma”. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, annunciando una possibile “seconda ondata” che “colpira’ anche i giovani“.

La Francia difenderà tutti i lavoratori mettendo in campo meccanismi straordinari di sostegno all’occupazione. Lo ha detto il presidente Emmanuel Macron.

Il presidente francese Emmanuel Macron chiama il paese a una “mobilitazione nazionale di solidarietà fra generazioni“. “Siamo un grande paese, che in passato ha affrontato situazioni molto difficili”, ha detto chiedendo il contributo di tutti i suoi compatrioti e illustrando loro le decisioni prese dal governo per contrastare la diffusione del Coronavirus.