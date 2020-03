Coronavirus, Francia in lockdown: fuga in massa da Parigi, stazioni affollate [FOTO]

A Parigi le stazioni ferroviarie sono affollate da centinaia di persone: molti tentano di lasciare la capitale francese prima dell’entrata in vigore delle misure del blocco della circolazione, previsto a mezzogiorno, per arginare la diffusione del nuovo coronavirus. Particolarmente affollata la stazione di Montparnasse.

Molti residenti dell’Ile-de-France sono in fila nelle stazioni per lasciare Parigi fin quando sarà possibile, ma con il risultato di creare assembramenti che in questo momento sono sconsigliati. Al contrario, il traffico automobilistico nell’area è nettamente inferiore rispetto ad un normale martedì mattina.

Le nuove norme prevedono che ogni spostamento dovrà essere giustificato con un’autocertificazione, pena multe fino a 135 euro. Il modulo è scaricabile dal sito del ministero dell’Interno e sarà richiesto solo da domani.

La parola d’ordine, annunciata da Macron ieri sera alla nazione, e ribadita dal ministro dell’Interno Castaner, è “restare a casa“, sul modello italiano, per almeno 15 giorni.