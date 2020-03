Coronavirus: in Francia la situazione “peggiora rapidamente, il numero dei casi raddoppia ogni 3 giorni”

La situazione dell’epidemia di Coronavirus in Francia e’ “molto preoccupante” e “peggiora molto rapidamente“, ha dichiarato stamattina su France Inter il direttore generale della Sanita’, Jerome Salomon, che ha affermato di temere una “saturazione” degli ospedali.

“Il numero dei casi raddoppia ormai ogni tre giorni“, ma “vorrei soprattutto che i nostri concittadini si rendessero conto che ci sono persone malate, in rianimazione e in prognosi riservata, e che si tratta di centinaia di persone,” ha spiegato Salomon, che ha fatto appello ai francesi a fare la loro parte per ridurre i contagi e a “restare a casa“.

Secondo gli ultimi dati, il bilancio dell’epidemia in Francia e’ aumentato a fine giornata di ieri a 127 morti e 5.423 casi confermati.