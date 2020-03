Coronavirus, Riccardi: “215 tamponi effettuati in Fvg, 5 positivi”

“Al momento sono stati effettuati 215 tamponi, 5 dei quali sono risultati positivi, altri 5 li stiamo monitorando, mentre 68 persone si trovano in isolamento. Le persone che hanno avuto contatti piu’ stretti con i casi conclamati sono state messe in quarantena domiciliare, anche se non presentano sintomi”. Lo ha detto il vicegovernatore del Fvg Riccardo Riccardi nel corso di una conferenza stampa convocata in Regione a Trieste sull’emergenza coronavirus, presenti il governatore Massimiliano Fedriga, e gli assessori alla Sicurezza Pierpaolo Roberti e all’Istruzione Alessia Rosolen.

“Nello specifico – ha spiegato Riccardi – il primo caso di Gorizia di ieri e’ sintomatico e, anzi ci risulta che oggi la persona stia meglio; i tre Udine sono asintomatici, quello di Trieste e’ sintomatico. I servizi di prevenzione stanno ricostruendo tutta la catena di coloro che hanno avuto rapporti con queste persone affinche’ il virus non possa propagarsi”. I tre casi “udinesi e quello di Trieste – ha fatto presente Riccardi – si riferiscono a un evento tenutosi 8 giorni fa in una delle sale dell’Universita’ di Udine: ragione questa della richiesta al Governo del cambio di rotta. Si e’ trattato – ha conclusoRiccardi – di un incontro tra docenti e non di una lezione a gli studenti”.