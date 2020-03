Coronavirus, il fuori onda virale di Mattarella: “Eh Giovanni, non vado dal barbiere neanche io” [VIDEO]

È diventato virale sui social network il fuori onda del discorso alla nazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L’Italia sta affrontando la più grande emergenza dal Dopoguerra e per tentare di arginare la diffusione del coronavirus, è stato necessario sospendere anche tutte le attività non essenziali. Mattarella lo ricorda simpaticamente a chi gli indica di sistemare un ciuffo dei suoi capelli. “Eh Giovanni, non vado dal barbiere neanche io”. Una battuta semplice e spontanea, che proprio per questo colpisce tutti in maniera positiva.

Il Quirinale ha poi comunicato: “Per un errore di trasmissione l’ufficio stampa del Quirinale ha inviato ai media un file sbagliato contenente alcuni fuori onda del Presidente Mattarella. Ce ne scusiamo con gli operatori dei media e i telespettatori”.

Ecco il video del fuori onda.