Coronavirus: Gallera, ‘2.644 positivi a Milano, 318 in più di ieri’

Milano, 18 mar. (Adnkronos) – Nella provincia di Milano ci sono 2.644 positivi al Coronavirus, 318 in più rispetto a ieri. Sono i dati dell’assessore al Welfare, Giulio Gallera, in videoconferenza.

“Una crescita significativa”, ha detto Gallera. “Ancora oggi – ha raccontato Gallera – troppe sono le foto e i video che ci sono arrivate di persone in giro. La montagnetta di Milano era piena di cittadini: non va bene. Siamo consapevoli della fatica che può essere stare a casa. Lo sappiamo, viviamo la fatica che vivete voi. Ma è l’unica strada che possiamo compiere, un sacrificio necessario. Il termometro dei nostri ospedali è di grande difficoltà”.