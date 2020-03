Coronavirus: Gallera, ‘domani incontro con sindaci per richieste a governo’

Milano, 6 mar. (Adnkronos) – Un vertice con esperti prima e sindaci poi per tirare le fila sull’emergenza coronavirus e stabilire così quali saranno le nuove misure da chiedere per cercare di contenere l’emergenza. E’ il doppio appuntamento che attende domani mattina l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera.

“Sta arrivando la scadenza delle nostre ordinanze e per questo domani mattina, alle ore 11, abbiamo un incontro con il board degli esperti con cui abbiamo fatto la conferenza stampa sabato scorso. Gli porteremo l’esito delle valutazioni di tutti i dati accumulati in tutti i questi giorni, le proiezioni dei prossimi giorni ottenute grazie all’università di Trento che ha uno specialista che ha fatto dei modellini di sviluppo di questa infezione, quindi ci confronteremo con gli esperti al fine di capire anche da parte loro qual è il suggerimento e decidere la prosecuzione, l’abbandono o la mitigazione delle misure messe in campo”, spiega nella conferenza stampa in regione.

“Subito dopo ci sarà un incontro con tutti i sindaci dei comuni capoluoghi per condividere con loro le riflessioni degli scienziati e i suggerimenti che ci daranno e che poi noi porteremo al governo. La cartina che vi abbiamo mostrato (i contagi segnati in rosso sono stati apposti su un’immagine della Lombardia, ndr) fa molta impressione, quindi dobbiamo capire come evitare che da qui alla prossima domenica quella cartina non sia completamente rossa, perché la velocità con cui si sta diffondendo non rende così irrealistico il disseminarsi del rosso”, chiosa Gallera.