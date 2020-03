Coronavirus, Gallera: “Il paziente 1 è in via di guarigione”

“Il paziente 1 e’ stato stubato ed e’ uscito dalla terapia intensiva. Sta molto meglio, e’ assistito da una mascherina della respirazione ed e’ in via di guarigione”. Queste le parole dell’assessore lombardo Giulio Gallera, stasera in diretta a “Stasera Italia Speciale Coronavirus” su Rete4. “Quindi, dal Coronavirus si guarisce, anche le persone che sono rimaste colpite in maniera piu’ forte – ha sottolineato Gallera – stanno guarendo. Quindi la buona notizia e’ che c’e’ un letto in piu’ a disposizione”.