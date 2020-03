Coronavirus: Gallera, ‘strutture lombarde sono sature’

Milano, 18 mar. (Adnkronos) – “Tutte le nostre strutture sanitarie ospedaliere sono sature, abbiamo strutture che non hanno più nemmeno la capacità di sbarellare le persone”. Lo dice a Sky Tg24 l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera.

“La nostra forza – spiega – è che anche oggi abbiamo trasferito trenta persone. Anche le strutture in una situazione di maggiore tensione dicono che stanno riuscendo a mantenere una capacità perché ben 180 persone in questi quattro giorni sono state trasferite da quelle aree. Stiamo riuscendo a reggere per questo”.