(Adnkronos) – “Anche noi versiamo lacrime per quanto accade agli italiani ma bisogna essere operosi ed attivi perché vengano erogate le risorse necessarie. Battendo i pugni in Europa ed ovunque ma agendo in italia e nel Parlamento dove mercoledì -conclude Gasparri- aspettiamo al varco il governo in commissione Bilancio”.