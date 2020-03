Coronavirus, gente in spiaggia in Brasile: l’incredibile VIDEO della polizia in elicottero che crea una tempesta di sabbia per imporre il coprifuoco

L’emergenza Coronavirus preoccupa anche il Brasile. Le norme per evitarne la diffusione sono state imposte anche nel paese sudamericano, ma c’è chi non ha intenzione di osservarle. La polizia brasiliana, volando in elicottero, ha individuato persone su una spiaggia e ha dunque deciso di disperderle in mondo singolare: creando una tempesta di sabbia e inseguendole. Un video ha immortalato il momento in cui i poliziotti brasiliani volano in elicottero sulla spiaggia per creare la mini tempesta di sabbia, che costringe i bagnanti a tornare a casa durante il blocco del coronavirus. Le scene sorprendenti sono state registrate a Galheta Beach