Coronavirus: in Germania il rischio di contagio diventa “alto”, in Austria i casi sono saliti a 1.132

“Da oggi il rischio per la popolazione tedesca per il contagio da Coronavirus sarà classificato come alto“: lo ha annunciato il presidente del Robert Koch Institut tedesco, Lothar Wieler, in conferenza stampa.

L’Istituto ha registrato 6012 casi positivi ufficiali, “ma noi sappiamo che i casi sono certamente di più“. “I test vanno fatti in modo molto strategico“, ha precisato Wieler.

“Le misure adottate per il contenimento del Coronavirus in Germania vanno rispettate altrimenti nel giro di pochi mesi milioni di persone saranno contagiate, e questo va assolutamente evitato“.

In Austria il governo guidato dal cancelliere Sebastian Kurz, per arginare la pandemia del Coronavirus, ha preso ad esempio il modello italiano con la chiusura di tutte quelle attività considerate non indispensabili e di possibile aggregazione.

Forti sono le restrizioni di viaggio sia verso l’estero che all’interno del Paese.

Nel Paese i casi di Coronavirus sono saliti a 1.132. Le persone che hanno perso la vita, risultate positive a Covid-19, sono in totale 4: l’ultima vittima è una donna di 48 anni trovata senza vita nel suo appartamento a Vienna mentre si trovava in quarantena domestica.

I tamponi effettuati sono attualmente 10.278.