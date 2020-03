Coronavirus, il contagio dilaga in Europa: oltre 2mila casi e 4 morti in Germania, incremento record in Belgio, in Spagna il virus arriva fino al governo

Il Belgio ha registrato un incremento record di contagi di Coronavirus: sono stati confermati 85 nuovi casi positivi, il dato più alto dall’inizio dell’epidemia. Ieri sono stati testati 806 campioni, con 66 casi positivi nelle Fiandre, 3 a Bruxelles e 16 in Vallonia, ha spiegato il ministero della Sanità. Complessivamente il numero totale di infezioni è arrivato a 399 nel Paese. Tre persone sono morte ieri.

Oltre 2.000 persone sono state contagiate con il nuovo coronavirus in Germania, mentre sono quattro i morti, tre registrati nel Land nord-occidentale del Nordreno Vestfalia, il più popoloso del paese e dove si conta la maggior parte dei casi, e un quarto in Baden Wuerttemberg: lo riporta la Bild Zeitung, ricordando che 25 persone sono già guarite.

In Spagna il Coronavirus è arrivato fino al governo: tutti i ministri saranno sottoposti dopo che la titolare del dicastero per le Pari opportunita’, Irene Montero, e’ risultata positiva. La Montero e’ anche la compagna del leader di Podemos, Pablo Iglesias, che e’ stato messo in isolamento.

Sono stati registrati quasi tremila casi di Coronavirus (2.968 per l’esattezza), i morti sono 84, secondo quanto ha annunciato il ministero della Sanita’ spagnolo, precisando che rispetto a ieri l’incremento dei contagiati e’ di 816.

Nel Paese è stato anche fermato il campionato di calcio per almeno due giornate: la Liga ha diramato un comunicato in cui ufficializza la sospensione per l’emergenza Coronavirus, dopo che il Real Madrid ha messo in quarantena sia la sua squadra di calcio che quella di basker per la positivita’ del cestista Trey Thompkins. Tutti gli atleti hanno dovuto lasciare il centro di allenamento di Valdebebas.