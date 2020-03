Coronavirus, in Germania mercati aperti e passeggiate all’aperto: l’emergenza senza tragedie [GALLERY]

Mercati aperti, passeggiate e attività all’aperto consentite: la Germania vive l’emergenza Coronavirus senza particolari tragedie, nonostante sia il 4° Paese al mondo per numero di casi positivi (oltre 20 mila), e tutti gli Ospedali del Paese si stanno preparando attrezzando le terapie intensive ad una grande ondata di ricoveri. Le immagini che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo arrivano da Monaco di Baviera, una delle aree più colpite dell’epidemia, dove i mercati sono regolarmente aperti e la gente può uscire di casa per fare una passeggiata o svolgere attività motoria senza alcun divieto. Le aziende e gli uffici che possono permetterselo, hanno attivato lo smart working e in giro non si vedono più turisti. Le strade sono quasi deserte ma ognuno può regolarmente andare a fare la spesa, a lavorare, senza alcun cambiamento degli orari delle attività commerciali di ogni tipo.