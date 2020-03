Coronavirus, giornalisti italiani bloccati in aeroporto in Turchia: “Siamo ufficialmente untori”

“Ci hanno impedito di mettere piede in Turchia“. La denuncia arriva dalla giornalista di ‘Piazza Pulita’ Sara Giudice, dopo la decisione del governo di Ankara di sospendere i voli con l’Italia per l’emergenza coronavirus. “Nessun italiano – spiega all’Adnkronos – mette piede su suolo turco. Ero diretta a Istanbul con l’operatore per un reportage sulla crisi migratoria con la Grecia. Al momento del controllo passaporti ci hanno mandato a un checkpoint della polizia, che ha compreso la nostra nazionalità. Ci hanno detto che era impossibile per noi rimanere in Turchia e che se non avessimo preso provvedimenti ci avrebbero messi in quarantena. In questo momento siamo nel limbo dell’aeroporto. Ora proveremo ad andare in Grecia”.

“Una nostra troupe composta da Sara Giudice e Paco Sannino è stata bloccata oggi a Istanbul. In Turchia siamo ufficialmente untori“. Lo scrive su Twitter il conduttore di Piazza Pulita Corrado Formigli.