Coronavirus, Giovanni Rana premia i suoi dipendenti: aumento degli stipendi del 25%, ticket per il babysitting e assicurazione in caso di contagio

L’Italia vive una difficile emergenza, che colpisce il Paese da oltre un mese ormai. A causa dell’epidemia di coronavirus, ormai rimangono aperte solo le attività essenziali, tra difficoltà e sacrifici. Tra di loro, rientra l’azienda veronese del Pastificio Rana, che ha deciso di premiare i suoi dipendenti per il loro lavoro in questo periodo complicato. Si tratta di 700 dipendenti presenti nei cinque stabilimenti in Italia che stanno garantendo la continuità negli approvvigionamenti alimentari.

L’amministratore delegato, Gian Luca Rana, ha varato un piano straordinario di aumenti salariali per 2 milioni di euro, come speciale riconoscimento per il loro impegno. Tra le misure previste, ci sono una maggiorazione dello stipendio del 25% per ogni giorno lavorato e un ticket mensile straordinario di 400 euro per le spese di babysitting. Il piano, che decorre retroattivamente dal 9 marzo, coprirà anche il mese di aprile. Rana ha inoltre deciso di stipulare una polizza assicurativa a favore di tutti i dipendenti, compresi quelli in smart working, in caso di contagio da Covid-19, a integrazione del rafforzamento delle procedure di sicurezza e prevenzione già messe in atto dall’azienda.