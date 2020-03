Coronavirus: giro di vite in Iran, stop agli spostamenti

Giro di vite in Iran per fronteggiare l’emergenza Coronavirus: le nuove misure sono state annunciate dal presidente iraniano, Hassan Rohani, nel corso di una riunione del Consiglio dei Ministri a Teheran mentre il bilancio della pandemia nella Repubblica islamica ha superato i duemila morti ed i 27mila contagi.

Rohani, citato dai media locali, ha affermato che i nuovi provvedimenti potrebbero entrare in vigore già stasera: includono le prime restrizioni agli spostamenti degli iraniani, ai quali finora era stato ‘solo’ consigliato di restare a casa.

Finora le autorità iraniane avevano resistito all’imposizione di qualsiasi blocco, scegliendo di fare affidamento sulla responsabilità delle persone: gli appelli sono stati in parte ignorati e centinaia di migliaia di persone si sono messe in viaggio lo scorso fine settimana per trascorrere con la famiglia le due settimane di vacanza del Capodanno persiano (Nowruz).

“Le persone devono rendersi conto che si tratta di decisioni difficili che vengono prese per proteggere le vite. Non abbiamo scelta perché la vita degli iraniani per noi è importante“, ha sostenuto Rohani precisando che le misure resteranno in vigore almeno fino al 4 aprile.