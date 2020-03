Coronavirus, gli aggiornamenti dal mondo: Cina, Corea e Giappone fuori dal tunnel. Boom di casi in Iran e Spagna

Si aggrava senza cenni di miglioramento il bilancio dei contagi da nuovo Coronavirus in Iran: i morti sono 291 e i positivi 8.042. Le autorità hanno confermato che nelle ultime 24 ore sono stati registrati 54 decessi e 881 casi di contagio. Tra i malati, 2.731 sono ricoverati in ospedale. L’Iran ha superato la Corea del Sud nella triste graduatoria mondiale dei contagiati, anche per merito della Corea che come Cina e Giappone dopo le misure severissime adottate dal Governo vede la luce in fondo al tunnel. Da ormai 4-5 giorni sia in Cina che in Corea del Sud e in Giappone il numero dei nuovi casi è sempre più basso, ridotto a ormai poche decine. Preoccupa, invece, la situazione della Spagna che nelle ultime 24 ore ha più che raddoppiato il numero di contagiati. L’impressione è che i Paesi europei supereranno presto la Corea del Sud.