Coronavirus, gli ultimi casi in Italia: aggiornamento regione per regione

Proseguono i lavori del Comitato Operativo al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile. Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 8.514 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 10.149 i casi totali.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 4.427 in Lombardia, 1.417 in Emilia-Romagna, 783 in Veneto, 436 in Piemonte, 381 nelle Marche, 260 in Toscana, 99 nel Lazio, 126 in Campania, 128 in Liguria, 110 in Friuli Venezia Giulia, 60 in Sicilia, 55 in Puglia, 50 nella Provincia autonoma di Trento, 37 in Abruzzo, 37 in Umbria, 15 in Molise, 20 in Sardegna, 17 in Valle d’Aosta, 11 in Calabria, 38 nella Provincia autonoma di Bolzano e 7 in Basilicata.

Sono 1004 le persone guarite. I deceduti sono 631, questo numero, però, potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

I dati sull’emergenza nuovo coronavirus in Lombardia, scorporati per provincia, mostrano che “Milano è a quota 592″ casi positivi, “86 in più” rispetto a ieri”. Sono alcuni dei numeri diffusi dall’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante il punto stampa su Covid-19. Bergamo, analizza Gallera, “è ormai la provincia che presenta le maggiori criticità: siamo a 1.472” casi positivi, “cioè più 248” rispetto a ieri. “Brescia ha un incremento di 51 casi ed è a 790” positivi. “Cremona è a 957, cioè più 41”. Lodi ha 963 casi positivi, con una crescita di 35 casi.

Nel Lazio sono 125 i casi risultati positivi al Covid-19, mentre 5.124 persone, in totale, sono in sorveglianza domiciliare. E’ quanto emerge dal report delle singole Aziende sanitarie locali del Lazio, reso noto al termine della task force dei direttori generali della Asl, che si tiene in videoconferenza con l’assessore regionale della Sanita’ e integrazione sociosanitaria Alessio D’Amato.

“I casi positivi al coronavirus in Umbria sono 37. Di questi, dieci sono ricoverati in ospedale, due dei quali in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 769, 163 uscite, mentre i tamponi eseguiti sono 256″. L’aggiornamento del bollettino medico per l’Umbria sui contagiati da Covid-19 e’ stato anticipato dall’assessore alla Sanita’, Luca Coletto, nel suo intervento in consiglio regionale. Dei 37 casi umbri positivi al coronavirus, 23 sono in provincia di Perugia e 14 in provincia di Terni. L’aumento rispetto al bilancio di ieri e’ di nove casi. “Per ora la situazione in Umbrianon desta particolari preoccupazione – ha affermato Coletto – ma ci stiamo preparando a qualsiasi evenienza, per eventuali impennate”.

Dall’ultimo monitoraggio sono in tutto 56 i nuovi tamponi risultati positivi al test per il coronavirus in Toscana. I tamponi sono stati eseguiti nei tre laboratori di virologia e microbiologia delle tre aziende ospedaliero universitarie della Toscana: 17 nel laboratorio di Careggi, 30 nel laboratorio di Pisa, 9 nel laboratorio di Siena. I dati sono stati trasmessi dagli uffici dell’assessorato al Ministero della salute. Ieri, lunedì 9 marzo, i nuovi positivi erano stati 43. Ad oggi sono complessivamente 264 i tamponi risultati positivi al test del Coronavirus Covid-19. Questa la suddivisione per provincia di segnalazione: 61 Firenze, 21 Pistoia, 7 Prato (totale Asl centro: 89), 37 Lucca, 37 Massa Carrara, 31 Pisa, 14 Livorno (totale Asl nord ovest: 119), 10 Grosseto, 33 Siena, 13 Arezzo (totale sud est: 56). Da segnalare una nuova negativizzazione (uno dei tre casi che ieri risultavano clinicamente guariti). Ad oggi quindi sono 2 i casi negativizzati (quindi completamente guariti), 2 i casi clinicamente guariti e un paziente deceduto. 259, quindi, i casi attualmente positivi.

Dal monitoraggio giornaliero sono 4.427 le persone in isolamento domiciliare in Toscana, di cui 2.064 prese in carico attraverso i numeri dedicati, attivati da ciascuna Asl. Sono 1.616 casi nella Asl centro (Firenze – Empoli – Prato – Pistoia), 162 persone nella Asl nord ovest (Lucca – Massa Carrara – Pisa – Livorno) e 286 nella sud est (Arezzo – Siena – Grosseto).

In Basilicata sono saliti a otto i casi di Coronavirus. Lo ha reso noto – attraverso l’ufficio stampa della giunta lucana – la task force regionale, specificando che “dei tamponi analizzati oggi nel laboratorio dell’ospedale San Carlo di Potenza, sette sono risultati negativi, uno positivo”. Il caso positivo registrato oggi “riguarda un uomo di 70 anni, di Potenza, che si trova in quarantena nella propria abitazione. E’ gia’ stato programmato dagli specialisti il tampone sulla moglie”. Nel comunicato e’ anche evidenziato che “uno dei due pazienti di Matera positivi al Coronavirus, ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’, nelle ultime ore e’ stato trasferito in rianimazione a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute”.

In Molise, sono tutti negativi i 78 tamponi effettuati nelle ultime ore, 38 ieri, 40 oggi, all’ospedale ‘San Timoteo’ di Termoli (Campobasso). Si resta in attesa dei risultati di altri 17 per un totale di 95. Lo riferisce all’ANSA il Direttore generale dell’Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem), Oreste Florenzano. Il manager ha anche comunicato che stanno per essere consegnati 11 monitori per la rianimazione all’ospedale ‘Veneziale’ di Isernia. Sono invece gia’ disponibili altre 1.500 tute, 2.200 occhiali, 3.000 maschere ‘FFP2″‘, mentre domani arriveranno 12 mila mascherine chirurgiche. Florenzano ha anche sottolineato un aspetto legato alla solidarieta’. “Stanno arrivando – ha detto – offerte dalle aziende del territorio e di questo siamo molto felici”.

Sono 132 i casi positivi di coronavirus in Liguria, 31 in più rispetto a ieri. Sono i numeri forniti nel bollettino del pomeriggio dalla task force sanitaria della Regione Liguria in merito all’emergenza Covid-19 sul territorio. Di questi, i pazienti ospedalizzati sono 87 mentre 45 sono in isolamento al proprio domicilio. Sono 904 i casi di sorveglianza attiva su tutto il territorio ligure.

Salgono a 116 i casi positivi al coronavirus in Friuli Venezia Giulia, dei quali 27 sono ricoverati in ospedale, tra cui 6 in terapia intensiva. Si registra inoltre il decesso di una donna di 93 anni a Udine con polipatologia, risultata positiva al test del Coronavirus. Lo rende noto la Regione, precisando – attraverso il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi – che i tamponi finora effettuati sono 1.602.

In Emilia-Romagna sono complessivamente 1.533 i casi di positività al Coronavirus, 147 in più rispetto all’aggiornamento di ieri pomeriggio. Un aumento inferiore rispetto a quello di ieri, quando erano stati 206. E passano da 4.607 a 5.167 i campioni refertati. Complessivamente ci sono 669 persone in isolamento a casa perché con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o prive di sintomi; quelle ricoverate in terapia intensiva sono invece 98 (8 in più rispetto a ieri). E salgono a 31 (ieri erano 30) le guarigioni, 30 delle quali riguardano persone ‘clinicamente guarite’, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 1 dichiarata guarita a tutti gli effetti perché risultata negativa in due test consecutivi.

Purtroppo, però, crescono anche i decessi, passati da 70 a 85: 15, quindi, quelli nuovi, che riguardano 3 donne e 12 uomini; la maggior parte delle persone decedute aveva patologie pregresse, in qualche caso plurime, mentre per 5 pazienti sono ancora in corso gli approfondimenti.

In Abruzzo dalle analisi concluse in serata nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, sono emersi 15 nuovi casi positivi al Covid 19. Altri 6 casi fanno riferimento al caso dei giorni scorsi registrato a Penne: si tratta di 5 donne e un uomo, tutti in isolamento domiciliare. A Teramo altri 2 positivi: si tratta di due uomini, uno ricoverato e l’altro in isolamento.A Chieti e’ stato invece ricoverato un uomo di Ortona. Gli ultimi 3 casi, presi in carico dal 118, riguardano una donna e due uomini. Sono tutti in isolamento. Con questi casi, salgono a 54 i contagiati in Abruzzo dal Covid 19. Ci sono anche pazienti giovani tra quelli ricoverati in terapia intensiva in Abruzzo perche’ risultati positivi al Covid-19. A Pescara, ad esempio, per tre persone l’eta’ va dai 38 ai 42 anni. Le localita’ di provenienza, si apprende da fonti sanitarie, sono Citta’ Sant’Angelo, Penne e Pianella (Pescara). Tutti hanno una grave insufficienza respiratoria e sono sottoposti a ventilazione meccanica.

In Trentino “ad oggi abbiamo 14 nuovi casi positivi al tampone. In tutto sono 52 casi dall’arrivo del corona virus in Trentino. Di questi 28 sono a domicilio, 19 nei reparti di malattia infettiva e 3 persone ricoverate in terapia intensiva. Di questi 52 casi due persone sono guarite e stanno bene e questo ci fa molto piacere”. Lo ha detto l’assessore provinciale alla Salute della Provincia autonoma di Trento, Stefania Segnana.

In Valle d’Aosta sono 17 i casi positivi al test del coronavirus mentre gli ospedalizzati sono scesi a due, uno in discrete condizioni, l’altro resta in condizioni critiche per patologie pregresse. Le persone in isolamento sono 159, i tamponi effettuati sono 89, di cui 28 risultati negativi mentre si attendono i risultati per 44.Il 20% dei casi positivi e’ in eta’ pediatrica, il 30% ha un’eta’ compresa tra i 14 e i 60 anni, i restanti sono ultra 60enni. Oggi, intanto sono state distribuite circa 8000 mascherine, è arrivato il gel disinfettante che e’ stato distribuito con priorità alle strutture regionali e alle scuole mentre a breve sarà montata una tenda pre-triage davanti al carcere. I dati sono emersi nel corso dell’incontro stampa di poco fa in Regione.

L’Unità di Crisi della Protezione civile della Regione Campania comunica che nella mattinata odierna sono stati esaminati 68 campioni presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno: nove di questi sono risultati positivi. Come per tutti gli altri, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanita’. In totale i positivi in Campania sono 137, di cui 2 guariti. Riparto per provincia vede a Napoli citta’: 48 (Asl Napoli 1); nella provincia di Napoli: 37 (di cui 11 Asl Napoli 2 e 26 Asl Napoli 3); nella provincia di Avellino: 6; nella provincia di Benevento: 2; nella provincia di Caserta: 25; nella provincia di Salerno: 16. Nelle altre province: 3.

Sono 13 ad oggi in Calabria le persone risultate positive al Coronavirus. Lo riferisce il bollettino della Regione. “In Calabria finora – e’ detto nella comunicazione – sono effettuati 239 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 13, quelle negative sono 226. Territorialmente, i casi positivi sono cosi’ distribuiti: Catanzaro: 3 in reparto; Cosenza: 3 in reparto; 2 in rianimazione; 1 guarito; Reggio Calabria: 2 in reparto; 1 guarito; Vibo Valentia: 1 in isolamento domiciliare. I soggetti in isolamento domiciliare sono 908, cosi’ distribuiti: Cosenza: 300 (asintomatici); Crotone: 45 (asintomatici); Catanzaro: 257 asintomatici e 4 sintomatici; Vibo Valentia: 140 asintomatici e 12 sintomatici; Reggio Calabria: 140 asintomatici e 10 sintomatici.

E’ la provincia di Catania, in Sicilia, quella più colpita dal Coronavirus. Secondo il bollettino diffuso alle 17 di oggi dal Ministero della Salute, dei 62 casi accertati nell’isola, 35 sono nella provincia etnea. Undici casi ad Agrigento, 10 a Palermo, due a Messina, due a Siracusa, uno a Enna e uno a Ragusa.

Nove nuovi casi di positività al coronavirus sono stati accertati oggi in Puglia: salgono cosi’ a 65 i casi di persone contagiate nella regione. C’e’ stata anche una vittima, una donna di 88 anni con patologie pregresse. Lo comunica il governatore, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro comunica. Oggi sono stati eseguiti 74 test. I 9 casi positivi sono cosi suddivisi: 4 Provincia di Bari; 1 Provincia Bat; 1 Provincia Brindisi; 1 Provincia Foggia; 2 Provincia Lecce. L’anziana morta e’ la quarta vittima in Puglia dall’inizio dell’epidemia. Tutti i test positivi, come di consueto, verranno inviati all’Istituto superiore di sanita’ per la conferma di seconda istanza. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Tre nuovi decessi, nel pomeriggio, portano a 20 il numero delle persone morte in Piemonte risultate positive al “coronavirus covid-19”. Si tratta di un astigiano di 57 anni, mancato in rianimazione all’ospedale di Asti; di una donna biellese di 87 anni, morta all’ospedale di Biella; e di un novarese di 84 anni morto all’ospedale di Novara. Tutte le persone presentavano un quadro definito dai sanitari “compromesso”. Lo rende noto la Regione. In Piemonte, le persone risultate positive al “coronavirus covid19” sono al momento 482; quelle negative al test 1.986. Gli esami in corso sono 362. Territorialmente, i casi positivi sono cosi’ distribuiti: 115 a Torino, 58 ad Asti, 69 ad Alessandria, 23 a Biella, 14 a Cuneo, 24 a Novara, 24 a Vercelli e 11 nel Vco. I casi positivi provenienti da fuori regione sono 18, mentre 126 casi sono ancora in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. In rianimazione sono ricoverate 74 persone.

Un nuovo caso di Coronavirus è stato riscontrato in Sardegna. Su ventidue tamponi sottoposti ad esame – fa sapere la Regione – e’ risultato positivo solo quello somministrato a una donna di Oristano. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. Ad oggi, sono 35 i contagiati nell’Isola.