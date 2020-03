Coronavirus, gli ultimi dati certificano quanto il Governo ha sottostimato l’epidemia: Italia verso i 150.000 contagiati

La scorsa settimana abbiamo pubblicato il documento “segreto” trapelato dal Governo dopo la riunione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica del 9 marzo con il premier Giuseppe Conte, in cui si parlava di una previsione di 92.000 contagiati in Italia che sembrava lontanissima. Il picco nazionale – indicavano fonti governative – era attesi tra 18 e 19 Marzo, con 4.500 contagiati al giorno.

In realtà gli ultimi dati smentiscono al rialzo queste stime, che evidentemente erano sottostime. Ieri, infatti, abbiamo avuto oltre 5.000 nuovi casi e la curva dei nuovi contagiati non accenna a diminuire. Di questo passo è sempre più realistico spostare a fine Marzo, se non addirittura ad Aprile, il momento del picco di quest’onda epidemica, con un numero complessivo di contagiati in Italia che in meno di un mese dovrebbe raggiungere i 150.000 contagiati. Oltre il doppio di tutti i casi cinesi.