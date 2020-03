Coronavirus: il governatore della Sicilia spiega perché “l’arrivo del picco al Sud non sarà una catastrofe. L’onda lunga attesa per inizio o metà Aprile”

“L’idea che se arriva al Sud il picco dei contagi sarà la catastrofe, la respingo: è una affermazione che non tiene conto della realtà dei fatti. La sanità siciliana al di là di quello che si dice al nord, è riuscita ad affrontare il problema e lo sta affrontando“: lo ha dichiarato il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, ad Agorà, su Raitre.

“Secondo l’ultimo bollettino in Sicilia abbiamo 414 ricoverati per Coronavirus, di cui 68 in terapia intensiva e 33 morti. Ma è chiaro che i numeri non devono illudere, perché da noi non è ancora arrivato il picco. E’ solo un campanello di allarme e noi stiamo lavorando in funzione di questa onda lunga attesa per inizio o metà aprile“. “La proiezione peggiore e disastrosa parla di 7 mila contagiati“.

“Immaginiamo 600 posti letto in rianimazione con il coinvolgimento di strutture pubbliche e private e aree destinate a ospedalizzazione per coloro che non avranno bisogno di terapia intensiva“.

Si attende ancora, ha ribadito il governatore, che “da Roma arrivi materiale essenziale: ventilatori, mascherine e camici che abbiamo chiesto da 15 giorni. Gli operatori sanitari che stanno contenendo al massimo il contagio si trovano infatti in seria difficoltà“.