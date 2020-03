Coronavirus: mentre il governo sforna moduli di autocertificazione ci sono famiglie italiane alla fame [VIDEO]

Oggi è stato diffuso l’ennesimo modulo di autocertificazione. Dopo settimane dall’inizio dell’emergenza e dall’avvio di misure per contenere la diffusione del Coronavirus, gli spostamenti necessari lasciano ancora dubbi e perplessità. Un caos nel quale è necessario mettere ordine senza sprecare altro tempo, visto che ci sono altri tipi di emergenze, concomitanti a quella del Covid-19, e che necessitano di urgenti provvedimenti. Lo stop a molte fabbriche e aziende sta causando non pochi problemi a tutta quella fetta di italiani che svolgevano lavori precari e non solo.

A Bari una coppia disperata è scesa in strada. “Non abbiamo più soldi“, dice uno dei protagonisti disperato, rivolgendosi alle forze dell’ordine. In base a quanto si apprende si tratta di due commercianti di Bari che hanno chiuso il negozio dal 10 marzo e hanno di conseguenza avuto la disdetta di tutti gli ordini da parte dei clienti. Si tratta di marito, moglie, due bambini e la mamma di lei, che percepisce una pensione minima. La coppia si era recata in banca per riscuotere la pensione dell’anziana, ma il denaro non erano ancora arrivato. La signora avrebbe dunque chiesto un anticipo 50 euro per fare la spesa, ma le sarebbe stato negato, forse per superamento del fido. Usciti dalla banca si è verificata la scena immortalata in un video, la quale si è conclusa con un atto di gentilezza: un uomo ha regalato dato 100 euro alla coppia.

“Uno dei tanti video di vita ordinaria, di persone normali, ormai allo stremo – scrive chi l’ha postato su Facebook -. Massa di governanti dissociati macellai invece di pensare ai modulini #unfiorino da cambiare ogni giorno aiutate chi è già giunto allo stremo prima di trovarvene migliaia per strada tutti insieme”. Il video, condiviso sui social, è diventato virale e lascia l’amaro in bocca: