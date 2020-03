Coronavirus, Gruppo San Donato: “Altri 14 medici intensivisti nella task force della zona rossa”

Dopo le misure strutturali adottate da più di una settimana all’Irccs ospedale San Raffaele, “cresce la task force messa in campo dal Gruppo San Donato. Ai 5 intensivisti pronti per la zona rossa si aggiungono altri 14 intensivisti, sempre coordinati dal dottor Guglielmo Cornero dell’ospedale San Raffaele”. Lo rende noto il Gruppo San Donato in una nota. “Gli specialisti, che hanno dato la loro disponibilità, provengono da tutti gli ospedali del Gruppo e, a partire da domani per una settima, sono pronti ad affiancare i colleghi di qualsiasi ospedale pubblico H24, compreso l’ospedale di Cremona“, conclude la nota.