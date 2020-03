Coronavirus, Guerini (Difesa): “Portare a casa italiani dall’estero, impegno di strutture e personale della Difesa su tutto territorio”

“Nostro primo impegno è stato riportare gli italiani che erano bloccati in Cina o in altre realtà. Abbiamo fatto 5 voli e adesso stiamo lavorando per riportare a casa persone che sono bloccate in altri paesi” . Così Lorenzo Guerini,ministro della Difesa a 24Mattino di Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24. “Abbiamo impegnato 700 unità, personale medico e militare e abbiamo impegnato strutture come la Cecchignola, quella di Baggio a Milano, una a Torino, e il policlinico militare Celio” e continua “Abbiamo messo in campo una pianificazione che può mettere a disposizione 2200 stanze con 6600 posti letto distribuiti su tutto il territorio nazionale. E’ un potenziale a disposizione, non è detto che sarà usato”

“Clima nel governo è fortemente coeso e consapevole delle misure che si stanno adottando. Anche con il Parlamento ho trovato disponibilità a garantire canale di rapidità sulle decisioni da assumere. Anche con le opposizioni, al netto di qualche polemica, c’è la consapevolezza da parte di tutti che bisogna deporre le armi” Così Lorenzo Guerini, ministro della Difesa a 24Mattino di Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24.