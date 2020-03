Coronavirus, i 10 Paesi del Mondo in cui l’epidemia non è (ancora) arrivata

Ci sono ancora 10 Paesi del mondo in cui il Coronavirus non è (ancora) arrivato: sono in prevalenza Paesi Africani (5), ma ce ne sono anche due asiatici, uno in America, uno europeo e un’isola caraibica. Il più grande è l’Etiopia (102 milioni di abitanti), poi ci sono gli altri Stati africani: Mozambico (25 milioni di abitanti), Madagascar (25 milioni di abitanti), Botswana (2 milioni di abitanti) e Capo Verde (550 mila abitanti). Fuori dall’Africa abbiamo due Paesi asiatici, il Tajikistan (7 milioni di abitanti) e il Laos (6 milioni di abitanti); un Paese americano, il Nicaragua (6 milioni di abitanti); l’unico superstite europeo, la Moldavia (3 milioni e mezzo di abitanti) e la piccola isola caraibica di Barbados (280 mila abitanti).

Situata tra Romania e Ucraina, la Moldavia è una delle tante ex repubbliche sovietiche che ha dichiarato l’indipendenza nel 1991: ha una superficie di 33.843 km², più grande della Sicilia che è la Regione più grande d’Italia, e ha gli stessi abitanti dell’intera Toscana. La Capitale è Chișinău (730 mila abitanti, uno scorcio della città nella foto a destra). E’ uno dei Paesi più poveri d’Europa, ma negli ultimi anni le condizioni di benessere della popolazione hanno fatto registrare un significativo miglioramento.

La piccola isola di Barbados è invece grande appena il doppio dell’isola d’Elba e si trova nel cuore dei Caraibi. La capitale è Bridgetown ed è anche un Paese relativamente ricco e benestante. Tra i 10 Paesi in cui il Coronavirus non è arrivato, è il più piccolo e quello con il PIL più alto.

Non sono Stati sovrani, ma sono ancora liberi dal Coronavirus anche tanti arcipelaghi o alcune isole molto ambite per le loro bellezze naturali e già famose al turismo internazionale: il più grande è l’arcipelago delle Isole Azzorre, nell’oceano Atlantico, in territorio portoghese dove vivono 250 mila abitanti. Anche un altro arcipelago atlantico portoghese è ancora privo di casi di Coronavirus positivi: si tratta di Madeira dove vivono 280 mila abitanti e in questo momento ospita anche Cristiano Ronaldo con tutta la sua famiglia. Il famosissimo calciatore della Juventus, infatti, è nato proprio a Funchal, la città più grande dell’isola che gli ha intitolato il suo principale scalo, chiamato ufficialmente “Cristiano Ronaldo International Airport“. Sia Madeira che le Azzorre si trovano nel settore più orientale dell’oceano Atlantico, poco a nord di Capo Verde, un altro paradiso terrestre (africano) in cui il Coronavirus non è (ancora) arrivato.

Le altre isole senza Coronavirus sono le Bermuda (60 mila abitanti) e l’Isola di Man (80 mila abitanti, uno scorcio nella foto a destra), entrambe dipendenze della Corona britannica seppur molto lontane geograficamente (le Bermuda sono “territorio d’oltremare”), e le famose Santorini e Mykonos, ambite mete turistiche della Grecia situate nel cuore del Mediterraneo.

Invece ieri è stato accertato il primo caso di Coronavirus in Groenlandia, l’isola Artica in cui vivono appena 56.000 persone. Il paziente vive nella capitale Nuuk, non è in gravi condizioni e si trova in isolamento.

Ah, se state pensando di fare le valigie e trasferirvi in uno di questi angoli del Pianeta ancora non raggiunti dall’epidemia, ci dispiace smontare i vostri sogni di gloria: gli italiani in questo momento non sono i benvenuti.